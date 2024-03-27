آيتن عامر عن تصريحاتها الغاضبة بعد الطلاق: "ساعات بلقح.. يعني أموت مجلوطة"

قالت الفنانة آيتن عامر، إنّها كانت مخطوبة وتم فسخ الخطبة بسبب الخيانة، مؤكدةً أن طليقها محمد عزالعرب لم يخونها.

وعلقت «عامر»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور، على مقطع الفيديو المثير للجدل والذي كتبت معلقة عليه "لما صحابك يعرفوا إنك رجعتِ سنجل".

وقالت الفنانة: «هذا الفيديو كان جزءً من فيديو كليب وعشان نطلع تريند لازم نستخدم توصيفات يستخدمها الجمهور المستخدم، وفي الأغنية كنا نستهدف حالات الانفصال وطلبات الإكسات بحذف الأقارب مثل أبناس الخالة وأبناء العمة من قائمة الأصدقاء على فيسبوك، وبالتالي لما ننزل أغنية أو مسلسل بنبتدي نلعب بالمشاهد والأغاني حسب الحالات التي نستهدف الجمهور بها».

تلقيح الطلاق

وواصلت: "اتقال إني كنت بلقح في الفيديو ده زي ما بيتقال على كل بوست أغنية، وبصراحة في حاجات أنا بلقح بيها وفي أحيانا حاجات مبلقحش بيها، يعني أموت مجلوطة؟! مش لازم أنفس عن نفسي؟! مش دي مساحتي الشخصية؟!".

وعلقت على تصريح شقيقتها الفنانة وفاء عامر بأن الزوجة هي المسؤولة عن خيانة زوجها لها، قائلة: "هذا التصريح تقوله وفاء منذ 4 سنوات، ومن أول ما قالته أنا بتخانق وأرفضه تماما حتى اللحظة".

وأضافت : "الست عمرها ما كانت مسؤولة عن خيانة الراجل، هذه ليست معتقداتي أو أفكاري أو ما أؤمن به على الإطلاق، فالخيانة لا مبرر لها، الراجل بطبعه كده، هو لا تكفيه امرأة واحدة، 90% من الرجال كذلك، ولو لم يكن الرجال كذلك، لما حلل الله التعدد ذلك".

وتابعت الفنانة: «في مرة كتبت مغردة على موقع إكس ما عادي جوزي يخونني هو أنا كنت آيتن عامر.. لأ على فكرة لو متجوز مارلين مونرو هيخونها، أحسن مني 100 مرة واتخانوا».

نور الطلاق

وقالت إنّ تجربة الطلاق من أبشع التجارب التي تمر بها أي سيدة في حياتها، موضحةً: "الناس بتقول دي احلوت، رغم إنه من أصعب التجارب".

وأضافت: "الست ممكن تنور بعد الطلاق، ولكن هذا لا يحدث بسبب الطلاق، هي كانت منورة من قبل، ولكن في فترة ممكن تكون أستنزفت فيها وبدأت تشعر أنها فقدت جزءً من سلامها النفسي وصحتها وعقلها وعندما يقع الطلاق فإن السيدة تستعيد سلامها النفسي".

وتابعت الفنانة باكية: «الطلاق حدث جلل لا يستحق الفرح أو الاحتفاء أبدا، الناس عمالة تقول بتهتم بنفسها أكتر ونجحت أكتر، محدش شاف وحدتها بالليل وهي راجعة البيت مفيش ونسها وسكنها، الموضوع صعب مش سهل، والناس مش شايفة إلا الظاهر، محدش بيشوفني بفكر ازاي».