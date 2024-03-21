آيتن عامر تكشف سبب خلافها مع سمية الخشاب

حلت الفنانتان سمية الخشاب وأيتن عامر ضيفتين اليوم الخميس، في الحلقة الحادية عشر من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

وبدأ رامز جلال بتعذيب الثنائي سمية وأيتن بفقرة "المشاية" وتهديدهم بالكلب نيوتن لتصرخ آيتن عامر وسمية الخشاب.



وتحدثت آيتن عامر عن ارتدائها نفس فستان سمية الخشاب قائلة: "مش صح أن اتنين فنانين يلبسو نفس الفستان وأنا لبسته بعدها ومكنتش اعرف إنها لبسته".



وأجبر رامز الثنائي على دخلو النفق لتعلق آيتن عامر قائلة: "ايه الريحة المنتنة ديه".

فكرة برنامج رامز جاب من الآخر

وتقوم فكرة برنامج رامز جلال الجديد "رمضان 2024" على "مقلب" رامز جلال مع اثنين من المشاهير الذين تجمعهم خصومة أو خلاف أو متفقين في نفس النشاط، مثل استضافة الفنان حسن شاكوش وزوجته السابقة ريم طارق، وسمية الخشاب، وآيتن عامر، وأحمد السقا وباسم سمرة أو حمادة هلال وأحمد فهمي أو بدرة وجوهرة وغيرهم.

ضحايا البرنامج

ومن ضحايا هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة.