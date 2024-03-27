ByteDance تغلق نسختها من WhatsApp في أفريقيا

أغلقت ByteDance تطبيق LetsChat، وهو التطبيق الذي كان يعتبر في السابق منافسًا لتطبيقي WhatsApp وTelegram في أفريقيا.

أوقفت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة LetsChat في 23 مارس، وفقًا لمذكرة على موقعها على الإنترنت. وجاء في المذكرة: "لن يتمكن المستخدمون الذين قاموا بتسجيل الدخول من تسجيل الدخول مرة أخرى". "ستتوقف جميع مهام المكافأة وسيتم توزيع المهام المكتملة في شكل رصيد. يرجى الانتباه إلى الرصيد الموجود في محفظتك." تمت إزالة LetsChat من متاجر التطبيقات المختلفة في 26 فبراير، وفقًا للبيان.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى بقية العالم، قال متحدث باسم ByteDance إن الشركة قررت إغلاق عمليات LetsChat في نيجيريا للتركيز على أولويات أخرى. وقال المتحدث: "تم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة وتقييم متأنيين لأهداف أعمالنا الإستراتيجية". "نحن نقدر أن LetsChat كان أداة اتصال قيمة للعديد من الأفراد والشركات، ونحن ممتنون لإتاحة الفرصة لنا لخدمة مستخدمينا في البلاد."

ويأتي قرار إغلاق التطبيق بعد أن أمضت الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في بكين ثلاث سنوات في محاولة لإنجاح LetsChat في إفريقيا من خلال توظيف فرق محلية والاستثمار في الترويج. لكن الخبراء يعتقدون أن فرصة نجاح التطبيق ضئيلة أمام تطبيق واتساب، الذي لا تُهزم شعبيته في القارة تقريبًا.

وقال المحلل التكنولوجي النيجيري بنجامين دادا لبقية العالم: "يعد فيسبوك وواتساب من أكثر المنصات استخدامًا في نيجيريا، أكبر سوق في إفريقيا". "لقد قام اللاعبون الرئيسيون مثل [Meta] بالكثير من العمل منذ سنوات مضت لبناء حلول مصممة خصيصًا لهذا السوق... انظر Facebook Lite، وGoogle كان لديها YouTube Go، وما إلى ذلك. لذا، إلى أي مدى يمكن أن يكون الحل "منخفض البيانات" الخاص بك أفضل بشكل واضح، إذا كان هذا هو بالفعل الخيار الافتراضي لما يستخدمه المستهلكون في هذه الأسواق؟

أطلقت ByteDance تطبيق LetsChat في مارس 2021، لتقدم للشباب الأفارقة منصة رسائل موفرة للبيانات. إلى جانب الرسائل النصية، سمح التطبيق للمستخدمين بإجراء مكالمات صوتية ومرئية مجانية ولعب الألعاب داخل التطبيق. استأجرت ByteDance العديد من العمال المحليين في نيجيريا في وظائف بدوام كامل وبعقود قصيرة الأجل للمساعدة في إطلاق LetsChat، حسبما قال موظف سابق، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب اتفاقية عدم الإفصاح، لبقية العالم.

جلبت ByteDance أيضًا مؤثرين أفارقة مشهورين على وسائل التواصل الاجتماعي مثل Adebowale Adedayo وChukwuebuka Amuzie وChinonso Egemba للترويج للتطبيق.

وفي عام 2022، ذهبت فرق LetsChat إلى المدارس النيجيرية للإعلان عن التطبيق للطلاب. نظمت ByteDance سلسلة من الأحداث في المدارس ووزعت جوائز نقدية. كما أطلقت أيضًا برنامج سفير الحرم الجامعي الذي يسمح للطلاب بالعمل بشكل وثيق مع الشركة والفوز بالمزيد من الجوائز النقدية.

بحلول يونيو 2023، ورد أن LetsChat حصل على أكثر من 5 ملايين عملية تنزيل على متجر Google Play. وبحلول الوقت الذي تم فيه إغلاق التطبيق، كان قد وصل إلى ما يقرب من 7 ملايين عملية تنزيل، 82٪ منها من نيجيريا، وفقًا لشركة استخبارات السوق Sensor Tower. وحظي التطبيق أيضًا بعدد كبير من الزيارات من مالي وأنغولا وكوت ديفوار.

بلغ متوسط عدد مستخدمي LetsChat شهريًا ذروته في ديسمبر 2021 عند حوالي 440.000، وفقًا لـ Sensor Tower. قالت سيما شاه، نائبة رئيس الأبحاث والرؤى في شركة Sensor Tower، لبقية العالم، إن التنزيلات انخفضت بنسبة 30% على أساس سنوي في عام 2022، حيث كافح التطبيق للحفاظ على اهتمام المستهلك بعد "إطلاقه المليء بالضجيج".

كافح LetsChat للحفاظ على تفاعل مستخدميه، حتى مع زيادة التنزيلات في عام 2023.

انخفض متوسط عدد مستخدمي التطبيق شهريًا بشكل مستمر خلال الأشهر الأربعة الماضية، وفقًا لشركة الأبحاث SameWeb. بين ديسمبر 2023 وفبراير 2024، انخفض عدد المستخدمين شهريًا بنحو 33.4% – من 125,150 إلى 83,412.



وقال شاه إنه خلال شهر فبراير، كان لدى WhatsApp عدد من المستخدمين النشطين شهريًا في نيجيريا أكبر بـ 500 مرة من LetsChat. وقالت: "لقد استفاد واتساب من تواجده الممتد على كل من متجر تطبيقات أبل ومتجر جوجل بلاي لأكثر من عقد من الزمن".

LetsChat ليست خدمة الرسائل الوحيدة ذات البيانات المنخفضة g الذي حاول تحدي هيمنة WhatsApp في أفريقيا. وفي جنوب أفريقيا، يقدم تطبيق يسمى Moya رسائل خالية من البيانات. لكن دادا يعتقد أن هذا ليس كافيا.

قال دادا: "للتغلب على الشركات القائمة، تحتاج إلى تثبيت التوزيع - لدى كل من فيسبوك وجوجل شراكات قوية مع مصنعي المعدات الأصلية [الشركات المصنعة للمعدات الأصلية]، بحيث تأتي هواتفهم مثبتة مسبقًا مع تطبيقاتهم". "نظرًا لأن ByteDance هي شركة من منطقة [آسيا والمحيط الهادئ]، حيث يوجد مصنع تصنيع المعدات الأصلية الرائد، يتوقع المرء أن يتمكنوا من إقامة مثل هذه الشراكات بسهولة إلى حد ما."