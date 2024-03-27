الأربعاء 27 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال السوداني يُلبي دعوة الأهلي على مائدة إفطار بتواجد الخطيب

بوابة الوفد الإلكترونية

لبى وفد نادي الهلال السوداني الشقيق، برئاسة هشام السوباط رئيس مجلس الإدارة، ‏دعوة النادي الأهلي برئاسة  محمود الخطيب، على مأدبة إفطار بفرع النادي بالقاهرة الجديدة.

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جاء ذلك بعد أيام من قيام وفد نادي الهلال بتقديم واجب العزاء في وفاة الوزير العامري فاروق، نائب ‏رئيس النادي. 

وقام الوفد بجولة تفقدية لمنشآت الفرع والملاعب المختلفة والأماكن المخصصة للأعضاء والأطفال، وقاموا بالصلاة داخل مسجد النادي، والتي حظيت بإشادة كبيرة من جانب مسئولي نادي الهلال الذين عبروا عن اعتزازهم بزيارة الأهلي، وبمنظومة العمل، والدور الرياضي والمجتمعي الذي يقوم به النادي، فضلًا عن حفاوة الاستقبال التي تعكس العلاقات التاريخية بين ‏الناديين الكبيرين

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