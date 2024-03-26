رئيس الوفد يكرم "القادرون بإختلاف" في حفل إفطار الحزب السنوي بالدقهلية

يشارك الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، غدًا الأربعاء، في حفل الإفطار الجماعي لحزب الوفد بالدقهلية بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ومحمد سويلم رئيس لجنة الوفد بالمحافظة.

ويقام حفل الإفطار برعاية النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، والكتلة البرلمانية بالحزب، وممثلي الحزب على مستوى المحافظات، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

ومن المنتظر أن يكرم الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد عقب حفل الإفطار مجموعة من المتفوقين من الطلاب القادرون بإختلاف تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.