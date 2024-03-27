إيلون ماسك: تفعيل برنامج Grok chatbot لمستخدمي X Premium

سيكون برنامج Grok chatbot الخاص بـ xAI، وهو رد الشركة التي يديرها Elon Musk على ChatGPT الخاص بـ OpenAI، متاحًا لمشتركي X's Premium في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

أعلن Musk عن توفر Grok الموسع في تغريدة، إلى جانب مقطع فيديو تعليمي حول كيفية نشر محادثة مع chatbot مباشرة على موقع X الإلكتروني.

أصبح Grok متاحًا لمشتركي X's Premium+ منذ أن خرج من الإصدار التجريبي المبكر، لكن هذا المستوى المدفوع على الشبكة الاجتماعية يكلف 16 دولارًا شهريًا أو 168 دولارًا للعام بأكمله عند إصدار الفاتورة سنويًا. نظرًا لأن الطبقة المميزة تكلف نصف هذا المبلغ بسعر 8 دولارات شهريًا أو 84 دولارًا سنويًا، فإن هذا الإصدار يجعل الوصول إلى Grok أكثر سهولة.



قامت شركة Musk's xAI بالاستعانة بمصادر مفتوحة لنموذج Grok-1، الذي يشغل برنامج الدردشة الآلي الخاص بها، في منتصف شهر مارس. قبل بضعة أسابيع فقط من ذلك، رفع المدير التنفيذي دعوى قضائية ضد OpenAI وSam Altman، متهمًا إياهما بالسعي وراء الأرباح والتخلي عن مهمتهما غير الربحية. كان " ماسك " واحدًا من أوائل الداعمين لـ OpenAI وقام بتمويل عملياتها عندما كانت في بدايتها. وادعى في دعواه القضائية أن شركة OpenAI كانت تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي "لتعظيم أرباح مايكروسوفت، وليس لصالح البشرية". وقال إن ذلك كان "خيانة صارخة للاتفاقية التأسيسية".

ولكن في ردها على ادعاءاته، قالت OpenAI إنه "لا توجد اتفاقية تأسيسية، أو أي اتفاقية على الإطلاق مع Musk" لفتح مصدر تقنيتها. قالت الشركة إن " ماسك " لم يكن يعلم فقط أنها ستتحول إلى كيان يهدف إلى الربح، بل شارك أيضًا في تخطيطها وأراد في الأصل الحصول على أغلبية الأسهم، والسيطرة على مجلس الإدارة الأولي ومنصب الرئيس التنفيذي.