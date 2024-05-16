رئيس "الصحفيين العمانيين": انعقاد القمة العربية في هذا التوقيت شبه إنجاز (فيديو)

أكد الدكتور محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانيين، أنّ القمة العربية الـ33 تنعقد في وقت استثنائي وصعب، ويوجد ملفات متراكمة، وبالتالي، فإن حلها في قمة واحدة سيكون أمرا صعبا.

وأضاف خلال تصريحات مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أنّ انعقاد القمة في حد ذاته في هذا التوقيت يعتبر شبه إنجاز، إذ إن عدم انعقادها كان سيكون له انعكاسات سلبية.

وتابع: "نحن في حاجة مُلحة لجلوس القادة على طاولة واحدة والتكاشف، والأمر المهم أيضا أن الصورة الآن أصبحت واضحة للقادة العرب، بأنه لا فائدة مع أي حلول مع إسرائيل، فهي تنفذ إبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر، وبالتالي، أصبحت الصورة واضحة الآن ليس للقادة العرب فقط، بل للعالم أجمع".

القمة العربية في البحرين



أدانت القمة العربية الثلاثة والثلاثين التي تعقد بمملكة البحرين، على للعدوان الإسرائيلي الوحشي الذي يستهدف اجتياح مدينة رفح التي تؤوي نحو 1.5 مليون مواطن ونازح قسرياً.

وأدان القرار سيطرة إسرائيل على معبر رفح البري ومحور صلاح الدين (فيلادلفيا الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من خنق قطاع غزة وارتكاب مزيد من المجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والإمعان في جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين إلى خارج الأرض الفلسطينية، بعد تهجيرهم داخلياً من خلال العدوان عليهم ودفعهم منهجياً للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع جمهورية مصر العربية ومنع عودتهم إلى أماكن سكناهم.

وأكد القرار على أن ارتكاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لجريمة تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، يُعتبر انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، واعتداء على الأمن القومي العربي، وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.