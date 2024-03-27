ميسي يتحدث عن رحيله من برشلونة "كان صعبًا"

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي الحالي وبرشلونة وباريس سان جيرمان الأسبق، عن رحيله عن النادي الكتالوني.

وظهر ميسي في برنامج “بودكاست” الذي يقدمه عمرو أديب، وفتح قلبه في الحديث عن الكثير من الأمور الهاصة بمشواره في كرة القدم.

يذكر أن "بودكاست بيج تايم" Podcast Big Time يستضيف من خلاله الإعلامي عمرو أديب، مجموعة من المشاهير المتواجدين في السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض 2024، ويجري معهم حوارات ودية ومرحة حول إنجازاتهم والعقبات التي واجهتهم خلال حياتهم.

وقال ميسي في تصريحاته مع الإعلامي عمرو أديب: “لم أكن أتوقع الرحيل عن برشلونة عام 2021 بعد انتهاء عقدي، فالأمور كانت تسير بشكل جيد هناك”.



وأضاف: “حقيقة التغيير كان صعبًا، ولم أكن أتوقعه، كنت أعتقد أنني سأستمر في برشلونة، ولم أكن مستعدًا للتغيير”.

وتابع: “كل شيء كان سر يعًا للغاية، واضطررت للتغير بين ليلة وضحاها، نقل مسكني وعائلتي ومدينة جديدة وغرفة ملابس جديدة، ودوري جديد”.

وأكمل: “التغيير كان صعبًا لأننا كنا نعيش في برشلونة طوال حياتنا واستمتعنا بكل شيء هناك، الرحيل أمرًا لم نكن نبحث عنه”.

واستطرد: “أنا دائمًا شديد النقد لذاتي في حالة اتخذت قرارًا، والنقد من الآخرين طالما في كرة القدم فلا بأس به”.