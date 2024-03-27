كولر يتحفظ علي إستمرار كريستو وديانج بالموسم القادم

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي يتحفظ على استمرار المالى اليو ديانج وكريستو فى الموسم الجديد.

واضاف شبانة ان أمير توفيق تحرك بالفعل وتحدث مع العديد من وكلاء اللاعبين للبحث عن عروض لخروج التونسي محمد الضاوي كريستو والمالي أليو ديانج في الانتقالات المقبلة.

واختتم شبانة قائلا ان كولر طالب بتجهيز الغاني ريندورف مدافع فريق الشباب لاعطاء اللاعب فرصة للمشاركة مع الفريق.