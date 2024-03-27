تكريم الفائزين في مسابقة اوائل الطلبة بالإسكندرية



قام محمد سليمان مدير عام إدارة شرق الإسكندرية التعليمية اليوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٧ بتكريم الفائزين في مسابقة اوائل الطلبة على مستوى الإدارة التي تم إطلاقها عن طريق إدارة المدارس الرسمية لغات بالإدارة بالفصل الدراسي الثاني.

بحضور الدكتورة ناجبة فؤاد وكيل الإدارة ، والأستاذة أمل العاصي ، مدير مرحلة المدارس الرسمية لغات بالإدارة ، و ،سمر حسبن مدير مجمع مدارس النجار ولفيف من القيادات التربوية ، الجدير بالذكر انة تم فوز مدرسة كورونا الرسمية لغات بالمركز الأول وفوز مدرسة محمد زهران الرسمية لغات بالمركز الثاني ، وفوز مدرسة مصطفى النجار الرسمية لغات بالمركز الثالث في مسابقة أوائل الطلبة على مستوى مدارس المرحلة الاعدادية

، يأتي ذلك في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإقامة مسابقات أوائل الطلبة لخلق روح التنافس الشريف بين الطلاب وتفعيل الأنشطة التربوية . و تحت رعايةالدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

