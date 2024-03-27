شبانة : أداء صادم للفراعنة وكان على حسام حسن الدفع بشكري

انتقد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، الأداء الذي ظهر عليه منتخب مصر أمام كرواتيا بالأمس في المبارة التي انتهت بفوز الأخير ٤/٢.

ووصف شبانة أداء الفراعنة بالصادم، مؤكدا على ان حسام حسن لعب بطريقة خاطئة وفتح الملعب أمام فريق يمتلك عناصر وسط من ضمن الأفضل في العالم.

وأضاف شبانة ان البدأ بأكرم توفيق غير مفهوم ، كما ان الدفع بكوكا كان قرارا خاطئا لعدم جاهزيته بشكل كامل، مؤكدا على ان وجود حمدي فتحي لا غنى عنه في مثل هذه المباريات.

وتعجب شبانة من عدم اشراك محمد شكري في ظل عدم ضم أحمد فتوح حيث يرى شبانة انه كان من الأولى الدفع به لتجهيزه قبل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.