ضبط 22 كيلو كبدة وأسماك غير صالحة للاستهلاك بالفيوم

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدد من الحملات على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومتابعة سير العمل بالأنشطة التموينية.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس سيد أحمد حرزالله مدير مديرية التموين، بشأن تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الأسواق ومتابعة التجار.

ضبط كبده فاسدة وغير صالحة للاستهلاك في حملة تموينية بالفيوم

وأوضح المهندس سيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية نفذت عدد من الحملات المكبرة على المخابز والأسواق بدائرة مركز الفيوم، وتمكنت خلالها من ضبط عدد 14 كيلو كبده مجمده تبدو عليها علامات الفساد وبتوقيع الكشف الظاهري عليها تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط عدد 8 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك لدى عدد من الأسواق والمحال التجارية بمركز الفيوم، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر جنح مركز الفيوم ضد المخالفين

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة قامت بتحرير عدد من المحاضر المتنوعة لأصحاب المحال التجارية وذلك لنقص الوزن والمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، بالإضافة إلى تحرير مخالفات وتقارير للمخابز لقيام أصحابها بتجميع كميات من الدقيق البلدي تمهيدا لبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وتم تحرير المحاضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

وفي سياق متصل شنت المديرية عدد من الحملات الرقابية بالتعاون مع الإدارات التموينية بالمراكز، لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية واللحوم المعروضة حفاظا على صحة المواطنين.

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

ومن جانبه أكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.