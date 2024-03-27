المؤبد لسائق تروسيكل قتل زوجته وأصاب شقيقها بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين، في جلستها الأخيرة، سائق تروسيكل بالسجن المؤبد، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لاتهامه بقتل زوجته والشروع فى قتل شقيقها بمركز منيا القمح.

تعود أحداث القضية لـ 20 سبتمبر الماضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة إحالت «محمد. أ» 34 عاما، سائق تروسيكل، مقيم بمركز منيا القمح، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بقتل زوجته «أية. ع. ف» والشروع فى قتل شقيقها «حمدى» على إثر خلافات زوجية بينهما.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهم؛ قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وخطط لجريمته فى هدوء، على إثر خلافات زوجية سابقة معها، وأعد لذلك الغرض سلاحًا ناريًا عبارة «بندقية خرطوش» وذخائر، وتوجه للمكان الذى أيقن سلفا تواجدها به، مترصدا لها، وما أن أبصرها حتى أطلق صوبها عدة أعيرة نارية، فأحدث ما بها من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية، قاصدا من ذلك قتلها.

وشرع فى قتل شقيق زوجته، بأن أطلق صوبه أعيرة نارية قاصدا قتله هو الآخر، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج، فيما تقدمت تلك الجنايتين جناية أخرى أن المتهم فى ذات المكان وفى رابطة زمنية واحدة وضع النار عمدا فى مبنى مملوك للمجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.