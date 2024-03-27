"دور المرأة في بناء المجتمع".. محاضرة بثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك عقد قسم المكتبات بالفرع محاضرة بعنوان "دور المرأة فى بناء المجتمع" تحدثت فيها مروة محمود عطية الأخصائي الثقافي بالمكتبة، عن الأدوار المتعددة للمرأة في المجتمع على كافة الأصعدة فى سوق العمل، لأن المرأة بمثابة نواة المجتمع، وتلعب دورا حيويا فعالا فى بناء المجتمع، كما أنها شريكة فى النجاح لدورها الفعال فى بناء الأسرة من خلال الرسالة التى تؤديها، وأيضا المناصب التى ترتقيها لأنها لم تلتزم فقط بدورها كزوجة وأم ولكنها أصبحت ترتقى أعلى المناصب التى تؤثر من خلالها ايجابا على كافة نواحي المجتمع، لتساهم فى خدمة المجتمع وتنميته.

ورش فنية ينفذها قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الفيوم

وفي السياق، نفذ قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الفيوم، ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم والتظليل، بمكتبة الفيوم العامة، تدريب أسماء فريد محسن مسئول الفنون التشكيلية، فيما شهدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة عددا متنوعا من الورش منها ورشة إعادة تدوير من الجوارب القديمة وحشو الفيبر لعمل عرائس أطفال، نفذتها رضوى على عطية مشرفة قسم البيئة بمكتبة الطفل، إلي جانب ورشة أخري للأشغال اليدوية من قماش الجوخ نفذتها فاطمة محمد ربيع مشرفة نادى المرأة بالمكتبة، تم خلالها عمل مجسم لفانوس رمضان بالخطوات بدءاً من رسم الباترون بالمقاس المناسب وطريقة وضعه على القماش، وخياطته وصولاً إلى الشكل النهائي، كما أعدت المكتبة مسابقات ثقافية وترفيهية وفوازير بين الأطفال، أدارتها انتصار فتحي عبد الحكيم أمينة مكتبة الطفل، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الورش الفنية المتنوعة قدمها فنانو فرع ثقافة الفيوم منها؛ ورشة رسم وتلوين على وجوه الأطفال، وأشغال يدوية من الخرز، وتشكيلات من الورق والفوم، إلى جانب ورشة بالورق المقوى، وأخرى لعمل مجسم فوانيس رمضان من الفوم الملون، ورسم وتلوين.

جاءت ذلك ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.