نوادر تراث الطرب بمعهد الموسيقى

استمرارا لخطط الثقافة المصرية الهادفة الي الارتقاء بالوجدان تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقه الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى فى التاسعة والنصف مساء الجمعة 29 مارس علي مسرح معهد الموسيقي العربية.

يتضمن البرنامج مجموعة من نوادر مؤلفات الموسيقي العربية التي وضعها كبار الملحنين منها موشح كللي ياسحب من التراث القديم ، بولكا شحاتة لـ شحاته سعادة , الورد جميل لـ زكريا احمد ، تم البدر بدرى - زى نور الشمس لـ عبد العظيم محمد ، الفين صلاة على النبى - بشاير لـ عبد العظيم عبد الحق ، ان كنت ناسي - حيرت قلبى لـ رياض السنباطي ، وحدي قاعدة فى البيت لـ بليغ حمدي ، وله يا وله لـ محمود الشريف ، والله بعودة يا رمضان - من نورك يارب اهدينى لـ جمال سلامة ، ساكن قصادي ، دور احب اشوفك كل يوم لـ محمد عبد الوهاب , ابعد عن الحب لـ منير مراد .. اداء أنغام مصطفى ، احمد الوزيري ، حنان عصام ، احمد محسن ، محى صلاح ، نهي حافظ ، محمد شوقي ، حنان الخولى وعازفة القانون عفاف شكرى .

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة .

أنشطة دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.