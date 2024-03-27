مكتبة الإسكندرية تُصدر كتاب «متصوفة الإسكندرية ومنشآتهم المعمارية في العصر الإسلامي»

صدر عن مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط Alex Med بقطاع البحث الأكاديمي، كتاب«متصوفة الإسكندرية ومنشآتهم المعمارية في العصر الإسلامي» تأليف د. أيمن الجوهري.

يتناول الكتاب جانبًا مهمًا من تاريخ مدينة الإسكندرية في العصر الإسلامي والعصر الحديث، حيث يبدأ الكتاب بمحاولة التعرف على أسباب ارتباط العلماء والزهاد والصالحين وإقامتهم بمدينة الإسكندرية خاصة الوافدين من بلاد المغرب.

ويعرض الكتاب في الفصل الأول لمفهوم التصوف الإسلامي ونشأته ومراحل تطوره بالإضافة إلى المؤثرات الفكرية التي أثرت فيه. بينما يتناول الفصل الثاني التصوفوالمتصوفة بمدينة الإسكندرية من القرن ٦-١٣هـ/ ١٢- ١٩م. وأخيرًا يأتي الفصل الثالث للحديث عن منشآت التصوف بمدينة الإسكندريةكالرباطات والخانقاوات والتكايا والقباب الضريحية مستعينًا بالوثائق