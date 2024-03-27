طبيب الأهلي يطمئن على حالة اللاعبين الدوليين

حرص الدكتور أحمد جاب الله، طبيب النادي الأهلي، على متابعة الحالة الطبية للاعبي الفريق الدوليين الذين انضموا لبعثة الأهلي في مطار القاهرة.

وأكد جاب الله أن حالة اللاعبين الدوليين جيدة، وسيخضعون لبرنامج استشفائي اليوم؛ للتخلص من إجهاد الرحلة بعد المشاركة في مباراة كرواتيا الودية أمس.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أعلن عن قائمة المارد الأحمر لمباراة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا.



قائمة الأهلي لمباراة سيمبا:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفي مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح وكريم فؤاد وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي.

وسط الملعب: عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحسين الشحات ورضا سليم وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر

الهجوم: محمود كهربا وموديست.

