كولر يعلن قائمة الأهلي لمباراة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن قائمة المارد الأحمر لمباراة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



قائمة الأهلي لمباراة سيمبا:



في حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفي مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح وكريم فؤاد وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي.

وسط الملعب: عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحسين الشحات ورضا سليم وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر

الهجوم: محمود كهربا وموديست.



وحرص الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، على متابعة تسكين اللاعبين سريعا فور وصول بعثة الأهلي إلى مقر إقامتها في تنزانيا.

وقام مدير الكرة بمتابعة كافة التفاصيل الخاصة داخل مقر الإقامة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات وفقًا لما حدده الجهاز الفني.

