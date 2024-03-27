الأربعاء 27 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر يعلن قائمة الأهلي لمباراة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن قائمة المارد الأحمر لمباراة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا.

txt

بعثة الأهلي تصل تنزانيا استعدادًا لمباراة سيمبا


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
 

قائمة الأهلي لمباراة سيمبا:
 

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفي مخلوف.
خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح وكريم فؤاد وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي.
وسط الملعب: عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحسين الشحات ورضا سليم وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر 
الهجوم: محمود كهربا وموديست.

وحرص الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، على متابعة تسكين اللاعبين سريعا فور وصول بعثة الأهلي إلى مقر إقامتها في تنزانيا. 
وقام مدير الكرة بمتابعة كافة التفاصيل الخاصة داخل مقر الإقامة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات وفقًا لما حدده الجهاز الفني.
 

مواد متعلقة

الأهلي يغادر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا
الجريدة الورقية