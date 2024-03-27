الأهلي يواجه زد في بطولة رايت تو دريم

يبدأ فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2010 مشواره في بطولة «رايت تو دريم» للبراعم، مساء اليوم الأربعاء بمواجهة فريق زد، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة.





وتضم المجموعة الأولى إلى جانب الأهلي وزد فريقي الجونة وسموحة، وتضم المجموعة الثانية أندية رايت تو دريم وبيراميدز وفاركو وفينورد الهولندي.



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي غدًا الخميس مع الجونة، على أن يواجه سموحة بعد غد الجمعة في ختام مرحلة المجموعات، ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.



في سياق متصل، يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواليد 2006 اليوم الأربعاء مواجهة نصف نهائي التصفية النهائية لبطولة منطقة القاهرة أمام ضيفه الشرق الأدنى (جاسكو)، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



ونجح أهلي 2006 في التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على النوبي بركلات الترجيح 4 - 2 عقب التعادل بينهما 1 - 1 في مباراة الدور ربع النهائي.



وكان أهلي 2006 اختتم المرحلة الثانية من البطولة وهو في صدارة ترتيب المجموعة، برصيد 59 نقطة، بعدما حقق الفوز في 19 مباراة، والتعادل في مباراتين، مسجلًا 107 هدفًا مقابل 4 أهداف في مرماه.

