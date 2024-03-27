طرح عملية بيع بالتات خشبية بجمارك سفاجا

أعلنت مصلحة الجمارك الإدارة المركزية للخدمات الإدارية - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن عن طرح عملية بيع بالتات خشبية طبالي خشبية ، والواح خشبية و كسر خشب مقاسات مختلفة (متروكات) ، برسم الوارد ، الكمية (٤٠) طن ، مكان التخزين والمعاينة والاستلام بساحات ميناء سفاجا البحري - الغردقة ، وذلك بالاتفاق المباشر اعمالا لنص المادة (۷۱) من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ م بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية . رقم (٦۹۲) لسنة ۲۰۱۹ م .

ثمن كراسة الشروط والمواصفات ۲۹۹ ج بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وفقا لقانون الضريبة علي ١٤% القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ م ولائحته التنفيذية وقيمة التأمين الابتدائي ۲۰۰۰۰ ج (فقط عشرون ألف جنيها لاغير

وتقدم العطاءات في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٨م ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا موعد انعقاد الجلسة بالإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية - الادارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك سفاجا .

تطلب كراسة الشروط من :-

1 - إدارة المخازن بباب جمرك ١٤ بمبنى الدخان الجديد إمام ديوان عام المصلحة داخل ميناء الإسكندرية باسم مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

٢ - الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك سفاجا باسم مدير عام الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك سفاجا .

تقدم العطاءات طبقا للمواعيد المحددة بعالية والمحدد انعقادها بالإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية الادارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك سفاجا ، مصحوبة بالتأمين الابتدائي والتعاقد يخضع لأحكام القانون رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠١٨ م المشار إليه بعالية ولائحته التنفيذية المكملة له .

يمكنك الدخول لبوابة التعاقدات العامة عبر الرابط التالي