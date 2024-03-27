الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

طرح عملية بيع بالتات خشبية بجمارك سفاجا

ميناء سفاجا
ميناء سفاجا

أعلنت مصلحة  الجمارك الإدارة المركزية للخدمات الإدارية - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن  عن طرح عملية بيع بالتات خشبية طبالي خشبية ، والواح خشبية و كسر خشب مقاسات مختلفة (متروكات) ، برسم الوارد ، الكمية (٤٠) طن ، مكان التخزين والمعاينة والاستلام بساحات ميناء سفاجا البحري - الغردقة ، وذلك بالاتفاق المباشر اعمالا لنص المادة (۷۱) من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ م بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية . رقم (٦۹۲) لسنة ۲۰۱۹ م .

ثمن كراسة الشروط والمواصفات ۲۹۹ ج بالإضافة إلى ضريبة  القيمة المضافة وفقا  لقانون الضريبة علي ١٤% القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ م ولائحته التنفيذية وقيمة التأمين الابتدائي ۲۰۰۰۰ ج (فقط عشرون ألف جنيها لاغير

وتقدم العطاءات في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٨م ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا موعد انعقاد الجلسة بالإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية - الادارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك سفاجا .

تطلب كراسة الشروط من :-

1 - إدارة المخازن بباب جمرك ١٤ بمبنى الدخان الجديد إمام ديوان عام المصلحة داخل ميناء الإسكندرية باسم  مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

٢ - الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك سفاجا باسم  مدير عام الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك سفاجا .

تقدم العطاءات طبقا للمواعيد المحددة بعالية والمحدد انعقادها بالإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية الادارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك سفاجا ، مصحوبة بالتأمين الابتدائي والتعاقد يخضع لأحكام القانون رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠١٨ م المشار إليه بعالية ولائحته التنفيذية المكملة له .
يمكنك الدخول لبوابة التعاقدات العامة عبر الرابط التالي

 

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