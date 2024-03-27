كيف ساهمت إجراءت الدولة في كبح أزمة الدولار وتوفير السلع (شاهد)

أكد الدكتور راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أن حل أزمة الدولار، فضلا عن إبرام صفقة رأس الحكمة، وإجراءات البنك المركزي بشأن تحرير سعر الصرف، كانت أهم الحلول في حل مشكلة مستلزمات الإنتاج بالإفراج عن البضائع من الموانئ.



وأضاف عبدالمعطي، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامي أحمد دياب، عبر برنامج صباح البلد،المذاع على قناة صدى البلد، أن حل مشكلة الدولار، والعمل بفكر جديد يواكب التطورات الاقتصادية العالمية، ضرورة مهمة الفنرة المقبلة، في ظل تطور الأوضاع حاليا، والتعامل مع الأزمات والحد من آثارها السلبية.

الإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت قوية ولابد أن يكون لها مردود إيجابي

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت قوية ولابد أن يكون لها مردود إيجابي، مع التوازن في سعر الدولار وتوفير السيولة الدولارية والإفراج عن البضائع من الموانئ.

المواطن لابد أن يشعر بهذا المردود من خلال انخفاض أسعار السلع

وأشار الدكتور راضي عبدالمعطي، إلى أن المواطن لابد أن يشعر بهذا المردود من خلال انخفاض أسعار السلع وبالأخص منها الاستراتيجية، موضحا أن الدولة نجحت في القضاء على السوق السوداء بعد التلاعب من قبل بعض التجار بسعر العملة.

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة، بشأن تحرير سعر الصرف ورفع قيمة الفائدة 6%، وأيضًا في ضوء الأحداث الساخنة التي يشهدها العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملة الخضراء.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 47.71 للشراء و47.85 للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 47.75 للشراء و47.85 للبيع.

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو

47.73 للشراء و47.83 للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 47.73 للشراء و47.83 للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.90 للشراء و48.00 للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 47.73 للشراء و47.83 للبيع.

