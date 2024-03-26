أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في التعاملات المسائية

شهد اسعار صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، بالبنوك والمصارف العاملة في مصر.

الدولار

ونرصد سعر الدولار اليوم في البنوك وفق آخر تحديث على مواقعها الإلكترونية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.34 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى 47.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 47.60 جنيه للشراء، و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدى أجريكول 47.45 جنيه للشراء، و 47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في HSBC اتش اس بى سى 47.35 جنيه للشراء، و 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فيQNB الأهلي 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في (CIB) البنك التجاري الدولي 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

تراجع الدولار العالمي

الدولار

تراجعت أسعار الدولار الأمريكي خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بسبب عمليات بيع الأسهم لجني الأرباح وتعرضه لضغوط بقدر ما بسبب ارتفاع الين قليلا في ظل استمرار جهود مسؤولي الحكومة اليابانية للدفاع عن العملة.

الدولار



ومقابل الدولار الأميريكي، صعد الدولار النيوزيلندي من أدنى مستوى له في أربعة أشهر وبلغ في أحدث تداول مرة 0.5999 دولار أميركي، وتكرر الشيء نفسه مع الجنيه الاسترليني الذي ارتفع إلى 1.2636 دولار مبتعدا عن أدنى مستوى له خلال شهر واحد والذي سجله الأسبوع الماضي عند 1.25755 مقابل الدولار .



وفي ظل تضاؤل كم البيانات الاقتصادية المتوقعة هذا الأسبوع نسبيا، ينصب تركيز السوق على مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدارلي (البنك المركزي الأميركي) يوم الجمعة، والذي قد يحدد مسار توقعات أسعار الفائدة الأميركية.



ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة 0.3 في فبراير/شباط، وهو ما سيحافظ على المعدل السنوي عند 2.8%.



وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي.جي "لقد حاول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إبعاد السوق عن توقعات أسعار الفائدة القوية في بداية هذا العام ويتمسك دائما بفكرة أن المسار سيكون وعرا".

وأضاف "لكن بالطبع فإن 3% (سنويا) أو أكثر ستخلق بالتأكيد الكثير من القلق من أن المسار الوعر ربما سيكون أكثر وعورة من المتوقع".

وساهم التحول في توقعات أسعار الفائدة العالمية بعد سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية الأسبوع الماضي في دفع الدولار إلى الصعود إلى أعلى مستوى في شهر مقابل عملات رئيسية.

البنك المركزي الأمريكي

البنك المركزي الأمريكي



وبينما تمسك المركزي الأميركي بتوقعاته بإجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، أشارت بنوك مركزية كبرى أخرى بالمثل إلى التحول نحو التيسير النقدي.



وقال تييري ويزمان، محلل أسواق الصرف العالمية وأسعار الفائدة في ماكواري "من الصعب على (الدولار) أن يواصل التراجع في ظل خلفية يفوق فيها النمو الأميركي النمو في بقية العالم".

وأضاف "الأمر الأصعب على (الدولار) هو عندما تبدو البنوك المركزية الأخرى أكثر حذرا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي".

واعترف مسؤولو البنك المركزي الأميركي أمس الاثنين بوجود شعور متزايد بالحذر بشأن وتيرة تباطؤ التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.



العملات مقابل الدولار

الدولار

وتراجع مؤشر الدولار 0.02% في أحدث تداول ليصل إلى 104.20 نقطة، بينما ارتفع اليورو 0.03% إلى 1.0840 دولار.



واستقر أسعار الدولار الاسترالي عند مستوى سعر 0.6540 مقابل الدولار أميركي.



وفي اليابان، انخفض الدولار 0.04% مقابل الين ليصل إلى 151.37 ين، ويواجه مقاومة كبيرة بالقرب من مستوى 152 ين بسبب تهديد السلطات اليابانية بالتدخل لحماية العملة.