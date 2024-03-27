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الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدولار الأمريكي بالبنوك في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

الدولار
الدولار

 أسعار صرف الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة، بشأن تحرير سعر الصرف ورفع قيمة الفائدة 6%، وأيضًا في ضوء الأحداث الساخنة التي يشهدها العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملة الخضراء.

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أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في التعاملات المسائية

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الدولار يتراجع وسط ترقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم:
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 47.71 للشراء و47.85 للبيع.
ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 47.75 للشراء و47.85 للبيع.
وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية  نحو
 47.73 للشراء و47.83 للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 47.73 للشراء و47.83 للبيع.
ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو  47.90 للشراء و48.00 للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 47.73 للشراء و47.83 للبيع.

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