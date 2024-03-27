سيدات طائرة الأهلي يواجهن سبورتنج في بطولة الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، مباراة هامة اليوم الأربعاء عندما يلتقي مع فريق سبورتنج، في أولى مباريات سلسلة best of 3 ضمن منافسات نصف نهائي بطولة الدوري.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء اليوم، على صالة حسن مصطفى ويسعى الفريق للفوز والتقدم خطوة نحو نهائي بطولة الدوري.

وعقد إبراهيم فخر الدين، المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبات قبل المران الأخير أمس لشرح العديد من الجوانب الخططية بعد دراسة نقاط القوة والضعف في المنافس.

في سياق آخر، سافرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، فجر اليوم الأربعاء مطار القاهرة في طريقها إلى تنزانيا، لمواجهة فريق سيمبا في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وانضم لبعثة الفريق مجموعة اللاعبين الدوليين الذين شاركوا في مباراة كرواتيا الودية التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء.