الأهلي يواجه الشرق الأدنى في نصف نهائي بطولة منطقة القاهرة

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواليد 2006 اليوم الأربعاء مواجهة نصف نهائي التصفية النهائية لبطولة منطقة القاهرة أمام ضيفه الشرق الأدنى (جاسكو)، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر.





ونجح أهلي 2006 في التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على النوبي بركلات الترجيح 4 - 2 عقب التعادل بينهما 1 - 1 في مباراة الدور ربع النهائي.



وكان أهلي 2006 اختتم المرحلة الثانية من البطولة وهو في صدارة ترتيب المجموعة، برصيد 59 نقطة، بعدما حقق الفوز في 19 مباراة، والتعادل في مباراتين، مسجلًا 107 هدفًا مقابل 4 أهداف في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بـ الأهلي كلا من أحمد خطاب مديرًا فنيًا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق ومحمد فوزي إخصائي التدليك.



في سياق آخر، غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، فجر اليوم الأربعاء مطار القاهرة في طريقها إلى تنزانيا، لمواجهة فريق سيمبا في دوري أبطال إفريقيا.



ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وانضم لبعثة الفريق مجموعة اللاعبين الدوليين الذين شاركوا في مباراة كرواتيا الودية التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء.

