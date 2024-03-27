إفطار الوحدة الوطنية .. هدى يسي: توافر الأمن والسلام وراء تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة

تقدمت دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم للمرأة بصورة دائمة، وتهنئة للشعب المصرى مسيحيين ومسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك و الصيام الكبير الذى بدأ فى نفس يوم بدء شهر رمضان ، داعية الله، أن يحفظ مصر وشعبها بنسيجه الواحد تحت قيادة الرئيس السيسى.



كما قدمت تحية من القلب بمناسبة الشهر الكريم للسيدة الأولى انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، التى تقف دائما بجانب المرأة وتصفها أنها الشريك الأساسي لنهضة المجتمع .

جاء ذلك فى كلمة دكتورة هدى يسي، خلال حفل إفطار نظمته تحت شعار الوحدة الوطنية "فى ظل وحدتنا العربية وتعاوننا الدولى " .

وحضر حفل الإفطار ممثلو كافة أطياف المجتمع، وجامعة الدول العربية الوزير المفوض دكتور رائد الجبوري مدير إدارة المنظمات و الاتحادات العربية في قطاع الشئوون الاقتصادية بالأمانة العامة بجامعة الدول العربية. ورجال الدين من الكنيسة، الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسي ونيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة ومدينة ١٥ مايو وتوابعها رئيس دير الأنبا برسوم العامر وكيل الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس مقرر لجنة الصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالمجمع المقدس و الأب" بطرس دانيال" ممثلا عن الكنيسة الكاثوليكية. وممثلأ عن فضيلة الإمام الأكبر الاستاذالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أسامة الحديدى مدير مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ومن الأزهر أيضا دكتور حسن خليل ، وعدد من الأئمة والشيوخ.

وممثلوالحكومة من الوزارات والهيئات المختلفة،القوات المسلحة ، والداخلية، دكتورة نسرين لاشين نائب وزير المالية ، الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى وزارة التجارة والصناعة ، مى عسل وزارة التجارة والصناعة ، دكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة و ميرفت السيد بالوزارة ، اللواء الدكتور ابراهيم متولي مديرية الطب البيطرى ، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و 31 من السفراء وممثلى السفارات العربية الإفريقية والأجنبية والاتحاد الأوروبي . والسفير عزت سعد المجلس المصري للشئون الخارجية. والسفير اسماعيل أبو زيد الأمم المتحدة وأعضاء مجلسى الشعب والشيوخ و النائب محمود القط تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و ممثلي الهيئات من الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية والشيخ اسامة خياط السعودية، والمستشار حسين الهشلان عضو الاتحاد بالسعودية. رئيس مجلس الاتحاد النسائي الروسي و رئيسة مجلس سيدات اليونان. رئيس المجلس التصديرى . رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان . رئيس المجلس الليبى المصرى . و رجال وسيدات الأعمال أعضاء وعضوات اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية.

وأكدت يسي ، أن توافر الأمن والسلام بقيادة الرئيس السيسي، وراء تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة على البلاد.

و تقدمت بدعوة الحضور إلى المؤتمر السنوى للاتحاد فى دورته ال27 " الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي "روابط اقتصادية. .سياحة .. صناعة .. تنمية مستدامة، خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر 2024 بمحافظة أسوان وذلك فى ظل أهداف الاتحاد نحو جذب الاستثمارات وإقامة المشروعات المختلفة ، لتوفير فرص العمل وتشغيل المصانع وعودة دوران عجلة الإنتاج بمعدلاتها الطبيعية.

وأعلنت هدى يسي ، الاحتفال بتوقيع اتفاقيات داعمة لمصر منها اتفاقية تعاون مع المجلس الوطني للإدارة والاستثمار برئاسة لواء شريف صلاح الدين ، و اتفاقية التحالف المصرى السعودى للشراكة الاستثمارية

وفى ظل توقيع الرئيس السيسي وثيقة الإعلان السياسى المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة ، وأيضا فى إطار دعم مبادرة عشانك يابلدى ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولى ، أعلنت يسي ، عن استضافة الاتحاد الأوبرا اليونانية بمقر دار الأوبرا المصرية يوم 6 يونيو العام الحالى فى احتفالية تعاون مصرى يونانى اقتصادى ثقافى دعما للسياحة الدينية والثقافية والتعليمية بين مصر واليونان ، وبرعاية ودعم السفيرة ميرو كوسوجلو عضو اتحاد المستثمرات العرب.

كما أعلنت الاحتفال ، بما تم توقيعه من اتفاقية تعاون بين مصر وروسيا بدعم من إلينا ومركز ساكسس للتدريب التابع لاتحاد المستثمرات العرب ، دعما للسياحة الثقافية والدينية والتعليمية .

وفى الختام قامت يسي ، بتكريم عدد من الشخصيات المؤثرة فى الاتحاد ومنهم نجوى سيف النصر رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على دورها الداعم لمبادرة "كيانك " التى أطلقها الاتحاد وجمعية سيدات الأعمال للتنمية ، وليلى شتا رئيس لجنة الزراعة لدورها الداعم باللجنة ، و دكتورة محمد زين رئيس لجنة الرياضة لنشاطه الرياضى المميز وتنظيم العديد من مسابقات الماراثون الرياضية ، و ميرو كوسوجلو عضو الاتحاد و رئيس سيدات أعمال اليونان لدورها الداعم بصورة دائمة للاتحاد ومبادرة "عشانك يابلدى ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولى " وإلينا رئيس رابطة سيدات أعمال روسيا وهى ايضا من أكثر الداعمين للمبادرة بكافة محاورها.

وشهد حفل الإفطار، كلمات من رجال الدين من الكنيسة،الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسي ، وممثلأ عن فضيلة الإمام شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أسامة الحديدى مدير مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكتروني. كما تحدث الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى . ومن جامعة الدول العربية الوزير المفوض دكتور رائد الجبوري مدير إدارة المنظمات و الاتحادات العربية في قطاع الشئوون الاقتصادية بالأمانة العامة بجامعة الدول العربية.