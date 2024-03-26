براندون يخضع للكشف الطبي تمهيدًا للانضمام لسلة الأهلي

قال خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلى إن الأمريكي براندون تشايلدريس، المرشح للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال لنهاية الموسم، سوف يصل إلى القاهرة خلال الساعات القادمة.

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وأوضح أن اللاعب سوف يخضع للكشف الطبي فور وصوله إلى القاهرة، لحسم التعاقد معه، خاصة أنه يملك قدرات فنية كبيرة، وتم ترشيحه للجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي بوش، بناء على سيرته الذاتية المميزة.

وأشار العوضي إلى أن اللاعب براندون يلعب في مركز البوينت جارد، ويملك خبرات كبيرة.