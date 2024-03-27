اتهام خطير من بريطانيا للصين (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "“تقود حملة تجسس عالمية”.. اتهام خطير من بريطانيا لـ الصين".

الحرب الباردة بين الغرب والصين

وقال التقرير: "في خطوة جديدة من خطوات الحرب الباردة بين الغرب والصين اتهم مسؤولون بريطانيون مجموعة تجسس على صلة بالصين، بالقيام بحملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق شملت مسؤولين وموظفين وبرلمانيين بريطانيين عبر القيام بعمليات تجسس استهدفتهم خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "القراصنة الصينيون اتهمتهم السلطات البريطانية أنهم ذراع لوزارة أمن الدولة الصينية وأن الصين استخدمتهم لتنظيم حملتين إلكترونيتين خبيثيتين طالت اللجنة الانتخابية وبرلمانيين بريطانيين وهي الاتهامات التي نفتها بكين".

بريطانيا لم تقدم أدلة كافية على اتهاماتها لبكين بشأن هجمات قرصنة داخل بريطانيا

وتابع: "من جهتها أكدت الخارجية الصينية أن بريطانيا لم تقدم أدلة كافية على اتهاماتها لبكين بشأن هجمات قرصنة داخل بريطانيا، كما وصفت السفارة الصينية في لندن الاتهامات البريطانية بأنها افتراءات وملفقة بالكامل".

محلل اقتصادي: أمريكا لا تثق في روسيا والصين

جدير بالذكر أن الدكتور محمد العطيفي، المحلل الاقتصادي، قال في وقت سابق إن قرار حظر الولايات المتحدة تطبيق "تيك توك" له تأثير اقتصادي عليها، خاصة أن التطبيق يكاد يكون المنصة الأولى في العالم الآن، خاصة أنه جمع كل المنصات في منصة واحدة، استقطبت كما كبيرا من المستخدمين.

وأضاف "العطيفي"، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا بدوره بات يهدد للعديد من الدول، وأنه منذ 2022 كانت هناك بعض الولايات في أمريكا التي كانت تطالب بحجب الموقع كما تحجبه دول أخرى.

وأشار إلى أن عدد المستخدمين بحسب الإحصائيات تجاوز 2 مليار مستخدم، وهذا بدوره لا يحدث في العديد من المنصات الموجودة حاليا، ما يحدث تأثير على العديد من المنصات الأخرى مثل الفيسبوك وغيرها من المنصات التي كانت تستقطب كما كبيرا من المستخدمين.

ولفت أن "تيك توك" يشكل تهديدا كما تدعي أمريكا، خاصة أنها لا تثق في الصين أو روسيا، كما أن الاتحاد الأوروبي يسير خلف أمريكا، لكن على الجانب الآخر هناك مجال للمكسب والشهرة والتجارة، علما أنه في أمريكا يوجد 5 ملايين شركة تعرض وتتعامل من خلال "تيك توك".

