تخصيص 8 مساجد للاعتكاف خلال العشر الأواخر من رمضان بالبحر الأحمر

خصصت مديرية أوقاف البحر الأحمر، 8 مساجد للاعتكاف خلال أواخر شهر رمضان المبارك، وقيام الليل وصلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن.

من جانبه قال الدكتور هانى السباعى وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أن المساجد المسموح بها الاعتكاف فى 5 مدن بمحافظة البحر الأحمر، وهى مسجد السنوسى ومسجد الصفوة فى مدينة القصير، والمسجد الكبير ومسجد الخالدين فى مدينة سفاجا، بالاضافة إلى مسجد الرحمن ومسجد الإسراء والمعراج فى الغردقة، ومسجد التوبة فى رأس غارب ومسجد المركز الإسلامى فى مرسى علم.

وانطلقت فعاليات الملتقى الفكرى بمسجد الميناء الكبير بالغردقة البحر الأحمر عقب صلاة العشاء والترايح وكان تحت عنوان أركان الايمان.

يأتي ذلك في إطار نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتحت رعاية الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وتحت إشراف الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر

وحاضر فيه الدكتور هانى السباعي وكيل الوزارة و الدكتور محمد حسانين رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الاحمر الازهرية، والدكتور حسام النحاس إمام وخطيب المسجد في حضور جمع غفير من المصلين .

وأعلن الدكتور هانى السباعى وكيل وزارة أوقاف بالبحر الأحمر، أنه تقرر تكثيف الفعاليات والأنشطة الدعوية و القرآنية التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك في إطار استعدادات مديرية أوقاف بالبحر الأحمر خلال الشهر الكريم ضمن النشاط الدعوي والعلمي و التثقيفي لوزارة الأوقاف خلال الشهر المبارك.

وقال السباعى، إن المديرية تقيم يوميا ملتقى الفكر الاسلامى الرمضاني هذا العام و الذي يعقد يوميًا عقب صلاة التراويح بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، ويحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وأوضح أن الجدول الذي انتهت منه المديرية شمل جميع أيام شهر رمضان المبارك ، حيث يشهد اللقاء يوميا أحد علماء الأزهر الشريف، بالإضافة إلى إمام وخطيب من مديرية أوقاف البحر الاحمر ، ويتضمن اليوم درسا عقب صلاة العصر، وكذلك ملتقي السهرة عقب صلاتي العشاء والتراويح.

أما عن الدروس التي يتضمنها الملتقي، فأبرزها جاء على النحو التالي: «أركان الإيمان، والصوم وأثره في السلوك، وآداب المساجد، وأهم الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام، وفروض الكفايات، وفضل الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم، وانتصارات العاشر من رمضان، والإعجاز البياني في القرآن الكريم، والصدق في القول والعمل، وفضائل الصيام، ومكانة الصحابة رضي الله عنهم، وجبر الخواطر، ودروس من يوم بدر، وحقوق الوالدين، ودروس من فتح مكة».. وغيرها من الدروس الكثيرة والعزيمة التي يتضمنها الملتقي طوال أيام الشهر الكريم.