بعثة الأهلي تصل تنزانيا استعدادا لمباراة سيمبا

وصلت بعثة الأهلي قبل قليل إلى مطار دار السلام في تنزانيا بعد رحلة استغرقت حوالي ٦ ساعات استعدادا لمواجهة فريق سيمبا في دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، سافرت فجر اليوم الأربعاء مطار القاهرة في طريقها إلى تنزانيا.



ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وانضم لبعثة الفريق مجموعة اللاعبين الدوليين الذين شاركوا في مباراة كرواتيا الودية التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيمبا التنزاني في تمام الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل بدولة تنزانيا لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.



ويواصل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامج التأهيل الذي يخضع له في ألمانيا، للتعافي من الإصابة التي تعرض ‏لها في الكتف خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية.‏



وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الشناوي يخوض المرحلة الثانية من التأهيل في ألمانيا، وأن هناك تقدمًا كبيرًا فيما يخص تعافيه من ‏الإصابة.‏



