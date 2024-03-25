الصفقة الجديدة تظهر في تدريبات الأهلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، اليوم الأحد ، مشاركة أحدث صفقات القلعة الحمراء.

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وظهر اللاعب الغاني ريندورف سارباه مدافع الفريق في تدريبات الأهلي بعد أن لعب لفترة في صفوف قطاع الناشئين خلال المرحلة الماضية.

ويبلغ سارباه 18 عاماً وتم التعاقد معه في شهر يناير الماضي بعدما خضع لفترة معايشة.

ومن المقرر أن يقوم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر بتقييم مستوى اللاعب الصاعد من أجل حسم مصيره في الموسم المقبل سواء بالتصعيد أو الإعارة خلال الموسم الجديد.

وتعاقد الأهلي أيضاً مع الغاني صامويل أوبونج الذي تمت إعارته إلى نادي المصرية للاتصالات.