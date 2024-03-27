عبدالملك: أتوقع استبعاد ثلاثي المنتخب وافتقدنا صلاح

يرى أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أنه من الوارد عدم وجود أكرم توفيق ومصطفى شلبي وأحمد عاطف في المعسكر القادم، مضيفا أن أكرم توفيق وكوكا كانوا بعاد للغاية عن المشاركة في المباريات.



أضاف عبدالملك في تصريحات تلفزيونية: افتقدنا بكل تأكيد محمد صلاح، وهو نجم كبير ووجوده مهم، ولا يجب أن يتم توسيع نقطة الخلاف بينه وبين حسام حسن.



وتابع نجم الزمالك السابق: الوارد عدم وجود أكرم توفيق ومصطفى شلبي وأحمد عاطف في المعسكر القادم، مضيفا أن حسام حسن لم يدفع سوى بـ أكرم توفيق فقط كتغيير واحد في التشكيلة التي لعبت أمام نيوزيلندا.



وواصل أن حسام حسن قام بالدفع ببعض اللاعبين في الشوط الثاني، وجازف باخراج مروان عطية، وتوقعت استقبال الهدف الرابع بعد الدفع بـ أحمد عاطف، لأننا نواجه منتخب قوي يمتلك وسط مميز.



وأشار إلى أن توفيق وكوكا كانوا بعاد للغاية عن المشاركة في المباريات، و منتخب مصر ليس مكان لتأهيل اللاعبين، وكوكا لاعب مميز ولكنه ليس جاهزًا من الناحية الفنية حاليًا.



واستدرك: منتخب كرواتيا كان يصل لمرمى منتخب مصر بسهولة، وواجهنا أزمات في الكرات الثابتة، ولدينا أزمة واضحة في الرقابة الدفاعية (مان تو مان).

