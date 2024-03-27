أحمد جمال: منتخب مصر بلا "نجوم" و الأداء كارثي أمام كرواتيا

علق الإعلامي أحمد جمال، على هزيمة منتخب مصر أمام كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في نهائي كأس عاصمة مصر.

وقال جمال فى برنامجه "كلام فى الكورة" مع على قناة "الحدث اليوم": "ما شاهدناه اليوم هزيمة قاسية لمنتخب مصر والأداء كان سييء للغاية داخل الملعب ولا يوجد نجوم في منتخب مصر وهم لاعبين في مستوى عادي على الاطلاق".

وأضاف: "الوصول إلى كأس العالم 2026 سيكون سهل ولكن ماذا بعد التأهل؟ هذا المستوى لا يليق بمنتخب مصر".

منتخب مصر يسقط أمام كرواتيا برباعية في نهائي كأس العاصمة

وتوج منتخب كرواتيا بطلاً للنسخة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية بعد فوزه الكبير على منتخب مصر برباعية مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما أمس بنهائي البطولة.

سجل أهداف منتخب مصر في المباراة رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم، بينما سجل أهداف كرواتيا نيكولا فلاسيتش و برونو بيتكوفيتش و اندريج كراماريتش و لوفرو ماير.