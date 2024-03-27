موعد عودة الدوري السعودي بعد التوقف وأبرز مواجهات الجولة القادمة

تعود عجلة الدوري السعودي للمحترفين للدوران يوم الجمعة المقبل عبر بوابة الجولة 25 من المسابقة والتي تشهد إقامة عددًا من المواجهات نرصد لكم أبرزها في السطور التالية:

الاتحاد ضد الفيحاء .. الجمعة 29 مارس الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي ضد الاتفاق .. الجمعة 29 مارس الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

الهلال ضد الشباب .. السبت 30 مارس الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

النصر ضد الطائي .. السبت 30 مارس الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

جميع المباريات ستنقل عبر قنوات SSC الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق بث دوري روشن للمحترفين الموسم الجاري.

ويتربع الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن فريق النصر الوصيف، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

ويتواجد فريق الاتحاد في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 43 نقطة، ويأتي التعاون خامسًا برصيد برصيد 40 نقطة، ثم الاتفاق بالمركز السادس برصيد 35 نقطة.