ليفاندوفسكي يتلقى عرضا ضخما من الدوري السعودي.. واللاعب يحسم قراره

تواصل أندية الدوري السعودي جهودًا كبيرة، للتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يلعب في صفوف فريق برشلونة الإسباني.

وكان اللاعب البولندي قد رفض عرضًا في الصيف الماضي، للانتقال إلى الدوري السعودي، بعد عام واحد من انضمامه إلى برشلونة، من بايرن ميونخ مقابل 45 مليون يورو.

ويقدم ليفاندوفسكي في الوقت الحالي مستواى مميز في صفوف البلوجرانا، حيث سجل 20 هدفًا في جميع المسابقات هذا العام، مما ساهم في قيادة فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2024.

ليفاندوفسكي

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها، أن الدوري السعودي سيقدم عرضًا جديدًا قريبًا لضم ليفاندوفسكي، الذي سينتهي عقده مع برشلونة في صيف عام 2025.

سيتزايد الراتب في العرض الجديد عن 100 مليون يورو سنويًا، حسب نفس المصدر.

ومع ذلك، أكد ليفاندوفسكي شخصيًا لمصادر مقربة منه، أنه ليس لديه أي نية في الوقت الحالي لمغادرة "كامب نو".

ويشعر اللاعب بالاستقرار في برشلونة، إلى درجة أنهم يعتزم للبقاء في المدينة الكتالونية، حتى بعد اعتزاله لعب كرة القدم نهائيًا.

حتى لو قرر ليفاندوفسكي الانتقال إلى خارج إسبانيا، بعد انتهاء فترته مع برشلونة، فأنه يفضل الدوري الأمريكي على الدوري السعودي، وفقًا لنفس الصحيفة.

ليفاندوفسكي

ونجح الدوري السعودي خلال العام الماضي في جذب مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالميين مثل الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي مع الاتحاد، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر، والبرازيلي نيمار دا سيلفا مع الهلال، والجزائري رياض محرز جناح الأهلي، وغيرهم.