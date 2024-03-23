ديشامب يُعلق علي مشاركة بنزيما في أولمبياد باريس 2024

تحدث ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول، على إمكانية مشاركة المهاجم كريم بنزيما نجم نادي اتحاد جدة السعودي في أولمبياد باريس 2024، والمُقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس الصيف القادم، خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس.

وعبر ديشامب عن رأيه في تصريحات عبر شبكة "rmcsport" الفرنسية أنه لا يُعارض اختيار بنزيما للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة مع منتخب فرنسا لأقل من 23 عامًا، وتابع: "لماذا لا يجعلني ذلك سعيدًا؟".

وأكمل: "تييري هنري، مدرب المنتخب الأولمبي الفرنسي، وحده من يستطيع أن يقرر ما إذا كان الفائز بالكرة الذهبية لعام 2022، سيُشارك أم لا في أولمبيياد باريس أم لا".

وأضاف ديشامب: "تيري هو من يقرر، ليس لدي أي اعتراض على الأمر، الهدف هو أن يكون لدينا أفضل فريق".

ومن المحتمل أن يكون بنزيما أحد اللاعبين الثلاثة الذين تزيد أعمارهم عن 23 عامًا، الذين سيكون لهم الحق في المشاركة بالأولمبياد هذا الصيف، بشرط الحصول على موافقة من ناديه الاتحاد.

وذلك بعدما رفض نادي ريال مدريد مشاركة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، بسبب رفضه أن يشارك أي لاعب في أكثر من بطولتين.