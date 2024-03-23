كريم بنزيما يعود لتدريبات الاتحاد السعودي ويعقد جلسة خاصة مع جاياردو

عاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى تدريبات نادي اتحاد جدة السعودي، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وكان كريم بنزيما قد تعرض لإصابة قوية خلال الفترة الأخيرة في الظهر، أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المسابقات المحلية والقارية.

وشارك بنزيما في التدريبات الجماعية، وحرص جاياردو على التواصل مع اللاعب من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة بشكل رسمي، وذلك لتأهيله للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد اتحاد جدة منافسات الدوري السعودي يوم 29 مارس الحالي بمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين.