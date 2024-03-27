مع اقتراب عيد الفطر.. أسعار الكعك والبسكويت بمنافذ وزارة التموين

في ضوء جهود الدولة المصرية التي تقوم بها بشكل مستمر لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي يشهده السوق المصري نتيجة للأحداث والصراعات الدولية الساخنة التي تُلقي بظلالها على اقتصادات الدول، وتؤدي إلى إرتفاع الاسعار.



ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة لها كعك وبسكويت العيد بمختلف أنواعه بتخفيضات تصل لـ25%.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار كعك العيد بمنافذ وزارة التموين:

كعك سادة: 150 جنيهًا

كعك ملبن: 140 جنيهًا

كعك مكسرات: 210 جنيهًا

غريبة سادة : 160 جنيهًا

غريبة لوز: 200 جنيهًا

بيتى فور عادي: 170 جنيهًا

بيتى فور لوكس: 200 جنيهًا

بيتى فور سابليه: 200 جنيهًا

كوكيز: 170 جنيهًا

علبة بسكويت نشادر: 150 جنيهًا

علبة كعك مشكل "كيلو":155 جنيهًا

علبة 2 كيلو: 315 جنيهًا

علبة 3 كيلو: 480 جنيهًا

علبه 4 كيلو: 650 جنيهًا

علبه 5 كيلو: 810 جنيهًا

كعك فاخر بالمكسرات 1.5 كيلو: 235 جنيهًا

علبه 2 كيلو بالمكسرات: 310 جنيهًا

علبه 3 كيلو بالمكسرات: 485 جنيهًا

علبة 4 كيلو بالمكسرات: 625 جنيهًا

علبة 5 كيلو بالمكسرات: 800 جنيهًا

لفة جلاش 500 جرام: 25 جنيهًا

سمبوسه 500 جرام: 25 جنيهًا

وقد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد انتهاء شهر رمضان المبارك 2024 في مصر، وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر 2024 في البلاد، بعد الحسابات الفلكية التي تم إجراؤها من قبل مركز الفلك الدولي.

ووفقًا للحسابات الفلكية لاستطلاع هلال شوال 1445 هجريا، فمن المتوقع أن يبدأ شهر شوال يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، على أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال يوم 29 رمضان 1445 هجريا.

ووفقا لذلك، فقد أشار المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أنه بعد الاطلاع على ظروف رؤية الهلال وأوجه القمر في مدينة القاهرة ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية والإسلامية والغربية يوم تحري الهلال، فإن موعد أول أيام عيد الفطر يكون يوم الأربعاء فلكيًا 10 أبريل 2024 وصلاته الساعة 5:59 صباحاً بمدينة القاهرة.