استغاثة عاجلة لوزير التموين

نستغيث ونستنجد بوزير التموين الدكتور على المصيلحي، من مدير مكتب تموين قرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية

نستغيث ونستنجد من امين عهدة الجمعية الاستهلاكية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية والتابعة للشركة العامة لتجارة الجملة فاغيثونا .

امين عهدة الجمعية الاستهلاكية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية دائم المشاكل والمشاجرات والخناقات مع أهالي ومواطني قرية الدير والمناطق والعزب التابعة لقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية والأهالي والمواطنين المترددين للشراء من الجمعية الاستهلاكية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية وأمين العهدة بالجمعية الاستهلاكية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية يقوم بعمل شنط بها عدد من السلع الغذائية والاستهلاكية لإجبار المواطنين والأهالي على شراء هذه الشنط حتى من شراء اي من السلع الغذائية والاستهلاكية الأخرى وأمين العهدة بالجمعية الاستهلاكية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية يتعامل مع أهالي ومواطني قرية الدير والمناطق والعزب التابعة لقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية والمترددين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والاستهلاكية من الجمعية الاستهلاكية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية باسلوب كلام غير لائق وسوء تعامل مع الأهالي والمواطنين بخلاف صناعة وافتعال المشاكل والمشاجرات والخناقات مع مواطني وأهالي قرية الدير والمناطق والعزب التابعة لقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية وهذه المشاكل حدثت كثيرا وبصفة مستمرة من تاريخ تواجد امين عهدة الجمعية الاستهلاكية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية وحتى الآن ويقوم أيضثا باخفاء السلع الغذائية والاستهلاكية وينكر تواجد السلع الغذائية والاستهلاكية عن أهالي ومواطني قرية الدير والمناطق والعزب التابعة لقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية فا اغيثونا اغيثونا من امين عهدة الجمعية الاستهلاكية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية

وتم عمل شكاوى عديدة والكثيرة جدا جدا جدا لمدير مكتب تموين قرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية فكان رد مدير مكتب تموين قرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية علينا بالتهديد بانه في حالة ذكر اسم سيادته في شكوي "هازعلك".

مع العلم بان السيد الفاضل الاستاذ مدير مكتب تموين قرية الدير بيقوم بالاشراف علي بيع وتوزيع السلع الغذائية والاستهلاكية بالجمعية الاستهلاكية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية ويقوم أيضا بالتوقيع على دفتر بيع السلع لامين العهدة بالجمعية الاستهلاكية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية وبخلاف ذلك أفاد مدير مكتب تموين قرية الدير بانه غير مسؤول عن الجمعية الاستهلاكية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة فا اغيثونا.

مقدمة

اسامه صبحي فران محمد ابراهيم

عضو بحزب الوفد بطوخ بالقليوبية