التموين تضخ اللحوم في المجمعات الاستهلاكية وسعر الكيلو بـ250 جنيها

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار زيادة معدلات ضخ اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين في ظل زيادة معدلات الاستهلاك طوال شهر رمضان الكريم مع طرح كيلو لحوم الطازجة السودانية بسعر 250 جنيها.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كافة السلع الغذائية بفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.



وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد طمأن المواطنين بتوفير السلع الغذائية وبكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع معارض أهلا رمضان 2024 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية مع زيادة ضخ السلع ومنتجات اللحوم طوال شهر رمضان، حيث يزداد معدلات الاستهلاك قائلا: "جميع السلع متوفرة وبكميات كبيرة تكفى لعدد أشهر مقبلة".

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين عن ممارسة رقم 12 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد) وتقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم من 15 مايو إلى 15 يونيو 2024 وان جلسة فض المظاريف والبت يوم 1 أبريل 2024 حيث يتم طرح زيت الطعام بمعارض اهلا رمضان وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية .



وتعمل التموين تطرح الشركات في معرض " اهلا رمضان " في حي إمبابة، عبوة زيت طعام زنة 1 لتر بـ58 جنيهًا، وذلك ضمن حهود ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، وجاءت أسعار عبوات زيت الخليط التي تطرحها الشركة على النحو الآتي: عبوة زيت زنة 600 جم بـ42.5 جنيه، وعبوة زيت زنة 700 جم 52.5 جنيه، وعبوة زيت زنة 1 لتر بـ58 جنيهًا، وعبوة زيت زنة 1 لتر "شركة أخرى" بـ62.2 جنيه، وعبوة زيت زنة 2 لتر بـ155 جنيهًا.

