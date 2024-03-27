لسحور غير تقليدي.. حضري مربى التوت الأزرق وتمتعي بفوائد عديدة

مربى التوت الأزرق من الوصفات الصحية التي يمكنك إعدادها للسحور، فتحتوي علي العديد من الفوائد المذهلة لجسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.





طريقة عمل مربى التوت الأزرق

المقادير

- التوت الأزرق : نصف كيلو (طازج، مغسول ومنظّف)

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

-ملح : ربع ملعقة صغيرة





خطوات تحضير مربى التوت

يُضاف التوت والسكر والملح وعصير الليمون الحامض إلى حلة، على حرارة متوسّطة، مع التقليب برفق، وذلك حتّى يذوب السكّر.

ثمّ، تقوّى الحرارة، ويبقى الخليط على النار لدقيقتين، مع التقليب برفق. ثمّ، تخفّف الحرارة حتّى المستوى الأدنى، ويبقى المزيج، مع استخدام آلة الهرس بغية هرس الثمار، أثناء طهيها. تبقى المكوّنات على نار خفيفة لعشرين دقيقة.

في أثناء الطهي، يوضع طبق من السيراميك صغير وفارغ داخل المجمدة، وذلك لعشرين دقيقة. بعد انقضاء الوقت المذكور، توضع قطرة من المربّى المغلي في الطبق البارد، فإذا بقيت القطرة متماسكةً، فإنّ المربّى يكون جاهزًا، أمّا إذا ساحت القطرة، وانتشرت في الطبق، فإن ذلك يعني أن المربّى ليس جاهزًا. يكرّر الاختبار بعد وقت قليل، مع طبق آخر مُجمّد، حتّى جهوزيّة المربّى.

تُطفأ النار؛ يبقى مربى التوت جانبًا لعشرين دقيقة، قبل أن يفرّغ في برطمانين معقّمين، مع إيداع ربع إنش، فارغًا، في أعلى كلّ منهما. يُستخدم سكّين معقّم في تحريك الـ مربى ، برفق، فمنديل في مسح طرف كل برطمان الـ مربى التوت ، قبل تغطيته.

لتعقيم البرطمان: يضاف الماء إلى حله، ويغلى. يوضع البرطمان وغطائه فيها، حتّى يغلي الماء لخمس دقائق.



فوائد تناول التوت الأزرق

مضاد لمرض السكر

هذه الفاكهة يمكن لمرضى السكر تناولها دون قلق، التوت الأزرق يحتوي على نسبة منخفضة من السكر ومصدر جيد للألياف، ونتيجة لذلك، يحتوي على مؤشر منخفض فى نسبة السكر في الدم، وذلك بفضل محتواها العالي من الفلافونويد، وقد يساعد التوت الأزرق في تحسين حساسية الأنسولين وهو أمر مهم للتحكم في مستويات السكر في الدم.

مفيد للمعدة والأمعاء والمسالك البولية

ربما سمعت عن العديد من الفوائد التي يجلبها تناول التوت الأزرق للجهاز الهضمي والراحة التي يجلبها لمرضى التهابات المسالك البولية، وغالبًا ما يُنصح بالتوت الأزرق في نظام غذائي منتظم خاصةً للنساء في سن اليأس أو النساء المسنات جدًا اللائي يعانين من عدوى المسالك البولية المتكررة، وذلك لأن التوت البري يساعد في مكافحة عدوى المسالك البولية عن طريق منع البكتيريا من الالتصاق ببطانة المسالك البولية.



فوائد التوت الأزرق لصحة العضلات

يمكن أن تؤدي التمارين الشاقة إلى إضعاف وإجهاد العضلات، ويرجع ذلك جزئياً إلى الالتهاب الموضعي والإجهاد التأكسدي في الأنسجة العضلية، إلا أن التوت الأزرق قد يقلل من الضرر الذي يحدث على المستوى الجزيئي؛ مما يخفف من الألم، ويعزز أداء العضلات.



ومن فوائد التوت الأزرق للأطفال أنه يقلل من تلف العضلات الناجم عن ساعات طويلة من اللعب أو التمارين الشاقة، كما يساعد طفلك على اكتساب عضلات قوية ومرنة؛ لأداء تحديات الحياة اليومية بمزيد من الحماس.