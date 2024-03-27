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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسين ياسر: مصر تمتلك المواهب ويجب دعم حسام حسن

حسين ياسر المحمدي
حسين ياسر المحمدي

أكد حسين ياسر المحمدي نجم الزمالك السابق أن مصر تمتلك المواهب القادر على صناعة جيل قوي لـ منتخب مصر، وذلك تحت قيادة المدير الفني الكبير حسام حسن.

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وقال المحمدي في تصريحات تليفزيونية اليوم: "حسام حسن نجم كبير ويحتاج للوقت مع المنتخب ويجب دعمه.. مصر تملك المواهب القادرة على صناعة جيل قوي للمنتخب".

وأشاد حسين ياسر بأداء منتخب مصر أمام كرواتيا في نهائي كأس العاصمة، حيث أكد أنه رغم الخسارة إلى أن الفراعنة قدموا مباراة جيدة وسجلوا هدفين رائعين.

منتخب مصر يسقط أمام كرواتيا برباعية في نهائي كأس العاصمة

وتوج منتخب كرواتيا بطلاً للنسخة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية بعد فوزه الكبير على منتخب مصر برباعية مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما أمس بنهائي البطولة.

سجل أهداف منتخب مصر في المباراة رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم، بينما سجل أهداف كرواتيا نيكولا فلاسيتش و برونو بيتكوفيتش و اندريج كراماريتش و لوفرو ماير.

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