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الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأرجنتين تقلب الطاولة على كوستاريكا بثلاثية في لقاء ودي مثير

مباراة الأرجنتين
مباراة الأرجنتين وكوستاريكا

حقق منتخب الأرجنتين الفوز على كوستاريكا بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في إطار ودي ضمن تحضيرات المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

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الأرجنتين تتأخر أمام كوستاريكا بهدف في الشوط الأول

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في غياب ميسي ..الأرجنتين تضرب السلفادور بثلاثية نظيفة وديا

سجل مانفريد أوغالدي هدف تقدم منتخب كوستاريكا في الدقيقة 34 من الشوط الأول، حاول منتخب الأرجنتين إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة، وشن العديد من الهجمات على مرمى نظيره الكوستاريكي ولكن راقصي التانجو لم يتمكنوا من الوصول للشباك.

وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب الأرجنتيني من قلب الطاولة على نظيره الكوستاريكي بتسجيل ثلاثية، جاء الأول عن طريق النجم أنخل دي ماريا في الدقيقة 52.

وأضاف أليكسيس ماك اليستير الهدف الثاني في الدقيقة 56، قبل أن يوقع اللاعب لاوتارو مارتينيز على الهدف الثالث لراقصي التانجو في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

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