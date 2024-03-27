الأرجنتين تقلب الطاولة على كوستاريكا بثلاثية في لقاء ودي مثير

حقق منتخب الأرجنتين الفوز على كوستاريكا بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في إطار ودي ضمن تحضيرات المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

سجل مانفريد أوغالدي هدف تقدم منتخب كوستاريكا في الدقيقة 34 من الشوط الأول، حاول منتخب الأرجنتين إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة، وشن العديد من الهجمات على مرمى نظيره الكوستاريكي ولكن راقصي التانجو لم يتمكنوا من الوصول للشباك.

وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب الأرجنتيني من قلب الطاولة على نظيره الكوستاريكي بتسجيل ثلاثية، جاء الأول عن طريق النجم أنخل دي ماريا في الدقيقة 52.

وأضاف أليكسيس ماك اليستير الهدف الثاني في الدقيقة 56، قبل أن يوقع اللاعب لاوتارو مارتينيز على الهدف الثالث لراقصي التانجو في الدقيقة 77 من عمر المباراة.