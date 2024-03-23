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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

في غياب ميسي ..الأرجنتين تضرب السلفادور بثلاثية نظيفة وديا

منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين

حقق منتخب الأرجنتين الاول لكرة القدم فوزا كبيرا على نظيره السلفادور بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب لينكولن فايننشال فيلد استعداداً لبطولة كوبا أميركا.

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افتتح كريستيان روميرو التسجيل من كرة رأسية في الدقيقة 16 ، ثم ضاعف لاعب الوسط إنسو فرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 42، وأختتم الثلاثية جيوفاني لو سيلسو مطلع الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 52.

ولعب منتخب التانجو مباراة السلفادور بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى : إيميليانو مارتينيز .

في خط الدفاع : نيهوين بيريز، كريستيان روميرو، نيكولاس تاجليافيكو، نيكولاس جونزاليس .

في خط الوسط : رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، إنزو فرنانديز، جيوفاني لو سيلسو .

في خط الهجوم  ::أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز .

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