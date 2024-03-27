عاجل
عاجل.. إصابة ٢٧ مواطنًا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق القصير- سفاجا الاحتلال يقتحم مجمع ناصر الطبي ويعتقل كوادر طبية وأنباء عن سقوط شهداء استشهاد 7 وإصابة آخرين في استهداف إسرائيل مركزًا طبيًا بلبنان
الأربعاء 27 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

لعزومة رمضان.. أسهل طريقة لعمل الكباب في المنزل

الكباب
الكباب

الكباب من الوصفات التي لا غنى عنها في رمضان، فهو يتميز بمذاق طيب وسهولة تحضيره مقارنة بالوصفات الصعبة الآخرى، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.
 

طريقة عمل الكباب

المقادير
نصف كيلو مكعبات 
شيش كباب 
طماطم شيري 
مشروم صغير 
فلفل الوان مكعبات
بصل احمر مكعبات 
زيت زيتون
ملح فلفل أسود
عصير ليمون 
2 عود زعتر 
صلصة طماطم 
عسل ابيض
ماء
بصل 
ثوم مفروم 
روزمارى فريش 
ملعقة صغيرة سكر

 

طريقة عمل الكباب

اخلطي عصير الليمون مع زيت زيتون و زعتر و ملح وفلفل أسود  وثوم مفروم وماء بصل وملعقة السكر وتضاف على اللحمة  وتترك فى الثلاجة  حتى تتشرب التتبيلة

يوضع الكباب فى الاسياخ مع المشروم و الطماطم و البصل و الفلفل الاخضر ويوضع على الجريل مع رشة زيت .

يمكن استخدام باقى التتبيلة من خلال خلطها بعسل ابيض وصلصة و روزمارى ثم تدهن بها اللحمة على الجريل ويقلب الكباب حتى النضج.

مواد متعلقة

أسهل وجبة للغداء.. طريقة تحضير صينية سجق بالبطاطس

مفيد للبشرة والشعر.. طريقة عمل كفتة السمك بالفرن

اصنعي باستا بالسبانخ واحم جسمك من السرطان وهشاشة العظام

لغذاء سريع.. حضري حواوشي بالخضار اللذيذ

توست البيض المقلي بالجبن.. فطار صحي لتقوية العظام

حضريها في دقائق.. طريقة عمل شوربة طماطم مشوية

على الطريقة الصينية| اصنعي سبرينج رول بالجمبري المشوي

بروكلي مشوي مع جبن البارميزان
الجريدة الورقية