لعزومة رمضان.. أسهل طريقة لعمل الكباب في المنزل

الكباب من الوصفات التي لا غنى عنها في رمضان، فهو يتميز بمذاق طيب وسهولة تحضيره مقارنة بالوصفات الصعبة الآخرى، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.



طريقة عمل الكباب

المقادير

نصف كيلو مكعبات

شيش كباب

طماطم شيري

مشروم صغير

فلفل الوان مكعبات

بصل احمر مكعبات

زيت زيتون

ملح فلفل أسود

عصير ليمون

2 عود زعتر

صلصة طماطم

عسل ابيض

ماء

بصل

ثوم مفروم

روزمارى فريش

ملعقة صغيرة سكر

طريقة عمل الكباب

اخلطي عصير الليمون مع زيت زيتون و زعتر و ملح وفلفل أسود وثوم مفروم وماء بصل وملعقة السكر وتضاف على اللحمة وتترك فى الثلاجة حتى تتشرب التتبيلة

يوضع الكباب فى الاسياخ مع المشروم و الطماطم و البصل و الفلفل الاخضر ويوضع على الجريل مع رشة زيت .

يمكن استخدام باقى التتبيلة من خلال خلطها بعسل ابيض وصلصة و روزمارى ثم تدهن بها اللحمة على الجريل ويقلب الكباب حتى النضج.