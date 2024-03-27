عاجل
عاجل.. إصابة ٢٧ مواطنًا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق القصير- سفاجا الاحتلال يقتحم مجمع ناصر الطبي ويعتقل كوادر طبية وأنباء عن سقوط شهداء استشهاد 7 وإصابة آخرين في استهداف إسرائيل مركزًا طبيًا بلبنان
الأربعاء 27 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

على خطى المطاعم.. حضري شيش طاووق لسفرة رمضان

شيش طاووق
شيش طاووق

شيش طاووق من الأكلات السهلة والسريعة التي يمكنك إعدادها على سفرة رمضان، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيره على خطى المطاعم.


 

شيش طاووق

طريقة عمل شيش طاووق

المقادير

صدور دجاج مقطعة إلى قطع صغيرة
عصير ليمونتين
4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
2 فصوص ثوم مهروسة
1 ملعقة صغيرة من الكمون
1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة
ملح وفلفل حسب الذوق
 

txt

لسفرة رمضان| طريقة عمل فراخ مشوية بالزبادي

طريقة التحضير

في وعاء، قم بخلط عصير الليمون، زيت الزيتون، الثوم المهروس، الكمون، الكزبرة المطحونة، الملح، والفلفل.

أضف قطع الدجاج إلى الوعاء وقلبها جيدًا لضمان تغطية الدجاج بالتوابل.

غطي الوعاء واتركه في الثلاجة لمدة 2 ساعة على الأقل لتتبّل اللحمة.

سخن الشواية أو المقلاة على نار متوسطة.

أطبخ قطع الدجاج على الشواية أو في المقلاة حتى تنضج تمامًا وتتحمّر من الخارج. يمكن أيضًا تسويتها على الفحم.

قدّم شيش طاووق ساخنًا ويمكن تقديمه مع خبز البيتا وصلصة الثوم أو الصلصة المفضلة لديك.

 

txt

صينية دجاج مع البروكلي المشوي والبطاطس

مواد متعلقة

البسلة.. يستخدمها المطاعم في غش مكسرات ثمينة| أسرار خلف الكواليس

فستان جذاب وتاتو جريء.. غادة عبد الرازق تهوس جمهورها من كواليس "صيد العقارب"

ياسمين صبري تتألق بالكاجوال ومكياج ناعم عبر إنستجرام

على طريقة فطوطة.. فيفي عبده تظهر ببدلة خضراء واسعة في أحدث ظهور

علي غير عادتها.. داليا مصطفى تتألق بميني جيب في أحدث ظهور (صور)

مفيد للبشرة ويعالج الأنيميا.. طريقة تحضير عصير الكرفس بالبقدونس

رد فعل إلهام شاهين على حلق شعر ابنة شقيقتها في إمبراطورية ميم| بكيت معاها وعليها

محمد رمضان يتألق بالكاجوال عبر إنستجرام| حقيقة الجزء الثاني من جعفر العمدة
الجريدة الورقية