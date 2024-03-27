على خطى المطاعم.. حضري شيش طاووق لسفرة رمضان

شيش طاووق من الأكلات السهلة والسريعة التي يمكنك إعدادها على سفرة رمضان، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيره على خطى المطاعم.





شيش طاووق

طريقة عمل شيش طاووق

المقادير

صدور دجاج مقطعة إلى قطع صغيرة

عصير ليمونتين

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

2 فصوص ثوم مهروسة

1 ملعقة صغيرة من الكمون

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

ملح وفلفل حسب الذوق



طريقة التحضير

في وعاء، قم بخلط عصير الليمون، زيت الزيتون، الثوم المهروس، الكمون، الكزبرة المطحونة، الملح، والفلفل.

أضف قطع الدجاج إلى الوعاء وقلبها جيدًا لضمان تغطية الدجاج بالتوابل.

غطي الوعاء واتركه في الثلاجة لمدة 2 ساعة على الأقل لتتبّل اللحمة.

سخن الشواية أو المقلاة على نار متوسطة.

أطبخ قطع الدجاج على الشواية أو في المقلاة حتى تنضج تمامًا وتتحمّر من الخارج. يمكن أيضًا تسويتها على الفحم.

قدّم شيش طاووق ساخنًا ويمكن تقديمه مع خبز البيتا وصلصة الثوم أو الصلصة المفضلة لديك.