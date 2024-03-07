لسفرة رمضان| طريقة عمل فراخ مشوية بالزبادي

فراخ مشوية بالزبادي من أشهى الوصفات التي يمكنك تحضيرها كوجبة إفطار سهلة وسريعة في رمضان، بجوار طبق مكرونة والسلطات، وفيما يأتي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

طريقة عمل فراخ مشوية بالزبادي

المكونات

ثماني قطع من الفراخ المقطعة إلى قطع كبيرة الحجم.

ربع كوب من اللبن الزبادي.

ملعقة كبيرة من كلٍ من:

عصير الليمون الحامض.



زيت الزيتون.



صلصة الدجاج.

ملعقة صغيرة من كلٍ من:

الأوريجانو المطحون.



الزعتر المطحون.



الملح.



طريقة التحضير

تغسل الدجاج جيداً للتخلص من الأوساخ العالقة عليه، ثم وضعه جانبا حتى يتصفى من الماء تماما.

وضع اللبن الزبادي، وعصير الليمون، وصلصة الدجاج، وزيت الزيتون في وعاء، ثم إضافة خليط البهارات والخلط جيّدا.

إضافة قطع الفراخ مع الاستمرار في الخلط، ثم تغطية الوعاء وإدخاله إلى الثلاجة لمدة ساعة.

وضع الفراخ بداخل صينيّة مخصّصة للفرن ومدهونة بالزبدة، ثم إدخالها إلى فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة أو حتى يتحمّر.