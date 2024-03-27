عفت نصار: اختيار حسام حسن خطأ من البداية.. هناك لاعبين لا يستحقوا قميص المنتخب

علق عفت نصار، نجم الزمالك السابق، على هزيمة منتخب مصر أمام كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في نهائي كأس عاصمة مصر.

وقال نصار في تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "اختيار حسام حسن من البداية كان خطأ ولا يوجد حجة على الاطلاق للظهور بهذا المستوى المتدني سواء أمام نيوزيلندا أو كرواتيا".

وأضاف: "لأول مرة في تاريخي أشاهد منتخب ينتظر رد فعل الفريق الأخر فهذا لا يليق بلاعبين دوليين من المفترض أن يكونوا لديهم خبرات فهناك لاعبين لا يستحقون ارتداء قميص المنتخب".

منتخب مصر يسقط أمام كرواتيا برباعية في نهائي كأس العاصمة

وتوج منتخب كرواتيا بطلاً للنسخة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية بعد فوزه الكبير على منتخب مصر برباعية مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما أمس بنهائي البطولة.

سجل أهداف منتخب مصر في المباراة رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم، بينما سجل أهداف كرواتيا نيكولا فلاسيتش و برونو بيتكوفيتش و اندريج كراماريتش و لوفرو ماير.