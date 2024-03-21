عفت نصار: ناصر منسي لا يصلح لـ الزمالك

أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، أنه مندهش من الأنباء التي تتردد حول أن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، ليس معجبًا بالصفقات الجديدة، مشيرًا إلى أنه تولى المهمة الفنية مؤخرا وكل اللاعبين بالنسبة له تعتبر "جديدة".

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "وليد آزارو مهاجم جيد ولديه مقومات جيدة وسيكون مفيدًا للفريق، والزمالك في حاجة لـ (هجام) يلعب برأسه جيدًا، وسيف الجزيري مهاجم جيد وأتمنى الإبقاء عليه والاستفادة منه في الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف: "اندهشت من الديث أن جوميز غير مقتنع باللاعبين الجدد، أين الجدد، هو نفسه جديدًا على نادي الزمالك وتولى المسئولية الفنية مؤخرا".

وأكمل: "هناك ثنائي أجنبي لا يصلحان للبقاء في الزمالك، وناصر منسي لم يقدم المردود الجيد كمهاجم للفريق الأبيض، هو لاعب جيد لكن لا يتناسب مع طموحات واسم النادي".

وزاد: "التفكير في محمد شريف لن يكون مجديا حال التفكير في ضمه، هو يمتلك سرعات، لكنه شبيه ناصر منسي، ولا يجيد اللعب برأسه جيدًا، الزمالك يمتلك أطراف جيدة تلعب على الكرات العرضية، فلذلك النادي في حاجة للاعب مثل مصطفى محمد".

وأشار إلى أن الزمالك عليه صناعة فريق جيد، وضم لاعبين على حسب الاحتياجات، والفريق في حاجة لضم ثنائي دفاعي وظهير أيمن وظهير أيسر، ومهاجمين، من أجل المنافسة بقوة على البطولات، ولابد من التعاقد مع المراكز التي يحتاج إليها الفريق فقط وليس بالكم.

وتابع: "تجهيز اللاعبين نفسيًا مجرد (كلام حلو) لكن كرة القدم دائمًا مختلفة وتصريحات حسام حسن تتغير من وقت إلى آخر، واتوقع أن الدوري المصري لن يكتمل هذا الموسم في ظل الاحداث الحالية، ولا اعرف لماذا تأجل مباراة الأهلي وفيوتشر، ولم يتم تأجيل لقاء الزمالك وبلدية المحلة".

وأوضح: "هل الأهلي سوف يسافر بـ(الجمل)، والذي أصبح يمتلك العديد من المباريات المؤجلة، فهل لم يكن يعلم اتحاد الكرة أن الأهلي لديه بطولات آخرى سوف يشارك فيها من قبل بداية الموسم".

وأكد أنه كوكا واكرم توفيق لا يستحقان الانضمام لمنتخب مصر، ولماذا تم استبعاد حسين الشحات من المنتخب الوطني؟!، مؤكدا أنه لا يشكك في احد، ولكن اختيارات حسام حسن يجب أن تكون وفقًا لأولوية المشاركة، وتحقيق الاستفادة الفنية، ولكن هناك اختيارات في المنتخب تحتاج للنظر إليها من جديد، ولابد من وجود تنسيق مع الأندية لوجود لاعبين في أفضل مستوياتها.

وأشار إلى أنه مستاء من صمت مسئولي الكرة المصرية بعد حادثة سقوط أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، وأتمنى أن نتلافي ذلك الأمور في المستقبل ويتم تجهيز الملاعب بشكل جيد.