ترتيب مجموعة منتخب السعودية بعد التعادل مع طاجيكستان

انتهت مساء الثلاثاء، مباريات قوية في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، حيث التقي المنتخب السعودية مع طاجيكستان، كما ألتقي منتخب الأردن مع باكستان.

وفاز منتخب الأردن على نظيره باكستان، بسبعة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل سباعية منتخب الأردن كل من، طريق موسى التعمري “هاتريك”، و يزن النعيمات، من ركلة جزاء، وسعد الروسا، وعلي علوان، ومحمد أبو زريق في الدقيقة 83.



وسجل هدف المنتخب السعودي اللاعب فراس البريكاني، في الدقيقة 46 من عمر المباراة.

فيما تعادل منتخب طاجيكستان عن طريق اللاعب روستام سويرف في الدقيقة 80.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2026

يتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة الثامنة، برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد منتخب طاجيكستان المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

1/ منتخب السعودية برصيد 10 نقاط.

2/ منتخب الأردن برصيد 7.

3/ منتخب طاجيكستان 5 نقاط.

4/ منتخب باكستان بدون نقاط.